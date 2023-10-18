На "Арт-проект: Моя Москва" поступило более 3,4 тыс. рисунков

"Главное требование ко всем работам - на них должна быть изображена Москва. Рисунки принимались в трех номинациях: "Город будущего: развитие города и транспорта, создание уникальных зданий и объектов", "Я шагаю по Москве: прогулка по известным улицам и паркам столицы, дорога в школу, вид из окна" и "В ритме столицы: транспортная инфраструктура, благодаря которой мы передвигаемся по городу". Больше всего работ поступило в номинацию "Я шагаю по Москве" - более 2 тыс. заявок", - добавили в пресс-службе департамента со ссылкой на слова Левкина.