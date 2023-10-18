Метро Москвы запустило линейку парфюма и сувениров

Идея проекта "Аромат метро" родилась в допандемийном 2019 году. Проведя опрос пассажиров в сервисе "Активный гражданин", сотрудники метро решили ароматизировать воздух в поездах голубой ветки. Для этого по заказу подземки был разработан собственный цветочный аромат, а в воздуховоды климат-контроля в вагонах вмонтировали 485 ароматизаторов. Каждые девять минут они распространяют запах по вагону. С тех пор у словосочетания "запах метро" - исключительно умиротворяющие цветочные ассоциации. В составах запахло цветами сакуры, пионами, свежестью орегано и лайма. Естественно, специалисты проверили, что все парфюмерные составы безопасны - духи метро оказались гипоаллергенны и соответствовали всем санитарным нормам. И по итогам опроса большинство пассажиров решило ездить именно в ароматизированных, а не в обычных поездах.

Теперь пришла пора сменить фирменный парфюм, отметили в пресс-службе департамента транспорта. На выбор предложили новые ароматы, среди которых в лидеры выбились красные фрукты и зеленый чай. Кстати, надо было видеть, насколько активно их выбирали москвичи! Привычные многим москвичам стойки "Живое общение" в метро стали напоминать популярные ТЦ - там на первых этажах у фирменных магазинов часто можно увидеть покупателей с пробниками духов. Новые ароматы москвичи "пробовали" на "Павелецкой", "Чкаловской", " ЦСКА ", "Площади Революции". Там пассажиры заполняли анкеты и выбирали, что же больше подходит голубой ветке. В итоге больше всего голосов набрал аромат зеленого чая.

А пока москвичи активно интересуются популярной линейкой московского парфюмера Александры Глюк - мастер создала целую серию духов, в которой каждой станции соответствует свой аромат. Духи так и называются "Курская", "ВДНХ" - так же, как и остановки в подземке. Александра признается, что на создание серии ее вдохновили размышления об истории Москвы, многочасовая работа в городских библиотеках, изучение архивных фотографий. Создавая аромат "Сокольники", парфюмер, по ее признанию, представила советскую квартиру, где мужчина ждет любимую. На столе - хрустальная ваза с пионами с дачи, ваза с азербайджанскими сливами, в чайнике заварен ароматный чай с бергамотом. Впрочем, в коллекции есть и ароматы относительно свежих станций. Вот, например, флакон, посвященный "Шелепихе" на БКЛ. Каких-то узнаваемых ассоциаций конкретно с этой местностью не возникает, но вот дух новаторства точно проник в этот парфюм. "Свежесть органических ягод и фруктов витает в воздухе, мимо проносятся сверхскоростные поезда на воздушной подушке, поднимая в воздух запах растущей рядом сакуры. Водородные двигатели чистых транспортных средств наполняют пространство пудровым запахом небесной пыли", - говорится в описании аромата. Что интересно, вы практически не увидите такой набор в офлайн-магазинах, даже в подземке его не продают. Духи метросерии удалось найти только в интернет-магазине Александры Глюк, флакончик стоит 6500 рублей. Те духи, что тестируются в метро, можно было увидеть только на стойках "Живое общение", пока шло голосование. В дальнейшем аромат можно будет почувствовать только в поездах. Зато в сувенирном магазине метро нам удалось найти еще десятки удивительных позиций. Пожалуй, самым ходовым товаром были и остаются различные сувенирные интерпретации "Тройки" - браслеты, наклейки и брелоки.