В Москве отремонтировали около 14 тыс. подъездов в 2023 году
Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили основные работы по ремонту подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.
"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. Основные работы в этом году завершены, в общей сложности обновили почти 14 тыс. подъездов", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что в обязательный перечень работ входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен.
"При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов. В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции", - добавил он.
Глава КГХ заверил, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.