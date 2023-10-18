В Москве отремонтировали около 14 тыс. подъездов в 2023 году

"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. Основные работы в этом году завершены, в общей сложности обновили почти 14 тыс. подъездов", - сказал Бирюков.