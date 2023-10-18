В Москве с начала года выдали рекордные 105 тыс. ипотек

Управление Росреестра по Москве зафиксировало рекорд на рынке столичной недвижимости - почти 105,2 тыс. зарегистрированных договоров жилищного кредитования с начала года. Это на 12,8 тыс. выше последнего максимального показателя.

"Всего с начала текущего года Росреестром по Москве зарегистрировано 105 179 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Данный показатель увеличился на 32,5% к январю - сентябрю 2022 года (79,4 тыс.) и на 13,9% к аналогичному периоду 2021 года (92,4 тыс.)", - говорится в сообщении пресс-службы управления.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, в сентябре 2023 года ведомство зафиксировало 12,9 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования на новостройки и вторичную недвижимость, что на 32,4% выше сентября 2022 года (почти 9,8 тыс.) и на 8,9% меньше результата августа текущего года - 14,2 тыс. Однако это самый высокий показатель для сентября за 15 лет, отметили в управлении: предыдущий максимум был в 2020 году - 10,3 тыс. контрактов.

"Третий квартал текущего года стал рекордным по числу регистраций ипотечных договоров при покупке жилья на первичном и вторичном рынках. Впервые в Москве их число превысило 40 тыс. Это на 3 887 сделок больше предыдущего максимума, зафиксированного в четвертом квартале 2020 года, когда было оформлено 36,5 тыс. жилищных ипотек", - добавил Майданов.