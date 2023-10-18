Реконструкция путепровода «Текстильщики-1» завершится до конца года

Работы по реконструкции участка путепровода «Текстильщики-1» планируется завершить до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.