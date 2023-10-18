Бочкарев: Реконструкция путепровода «Текстильщики-1» завершится до конца года
Работы по реконструкции участка путепровода «Текстильщики-1» планируется завершить до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
«Реализация объекта улучшит комфортную и безопасную транспортную связь между Юго-Восточной хордой и Волгоградским проспектом. В настоящее время ведутся работы по устройству деформационных швов на путепроводе и окраска бетонных поверхностей под эстакадами», – цитирует пресс-служба Бочкарева.
В свою очередь руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что на объекте уже завершены дорожные работы по устройству деформационных швов и укладке асфальтобетонного покрытия на подходах к путепроводу, ведется окраска бетонных поверхностей в подэстакадном пространстве.
«После устройства деформационных швов будут завершены работы по устройству защитного ограждения на путепроводе», – приводятся в сообщении слова Загрутдинова.