Бочкарев: Станцию «Митьково» на МЦД-3 построят в 2024 году
Работы по строительству остановочного пункта «Митьково» на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) планируется завершить в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
«Продолжается развитие инфраструктуры Московских центральных диаметров – для удобства пассажиров реконструируются старые и возводятся новые станции и остановочные пункты. В частности, на остановочном пункте «Митьково» появится новая пассажирская платформа с навесом и подземный пассажирский вестибюль», – цитирует пресс-служба Бочкарева.
По словам заместителя мэра, реализация объекта позволит обеспечить комфортную пересадку на трамвайную линию, а также пешеходную связь до станции метрополитена «Сокольники».
Как добавил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, слова которого приводятся в сообщении, готовность объекта составляет 50%.
«В настоящее время завершены монолитные работы по устройству пассажирской платформы остановочного пункта «Митьково» МЦД-3, строители приступили к работам по монтажу навесов, укладке плитки на платформах и внутренней отделке пассажирского вестибюля», – отметил Загрутдинов.