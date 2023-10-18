Станцию «Митьково» на МЦД-3 построят в 2024 году

Работы по строительству остановочного пункта «Митьково» на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) планируется завершить в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.