Андрей Бочкарев: Проблемы 655 столичных долгостроев решены за 12 лет
В течение последних 12 лет в городе удалось решить вопросы 655 объектов незавершенного строительства. Об этом в среду, 18 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— За это время введены в эксплуатацию 188 объектов, возобновлены работы на 265 объектах, на 202 площадке конструкции демонтированы, а территории приведены в порядок и благоустроены, — рассказал он.
Андрей Бочкарев подчеркнул, что сейчас строительные работы продолжаются еще на 204 локациях долгостроя.
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что в период с начала 2023 года было ликвидировано 26 объектов, 6 из которых уже введены в эксплуатацию, на 12 возобновлены строительные работы, а территория еще 8 сейчас приводится в порядок.
Андрей Бочкарев также рассказал, что уже в 2024 году планируется завершить работы по строительству остановочного пункта «Митьково» на третьем Московском центральном диаметре. Благодаря реализации объекта для жителей и гостей столицы появится комфортная пересадка на трамвайную линию и пешеходная связь до станции метрополитена «Сокольники».