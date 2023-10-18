Бочкарев: проблемы 655 столичных долгостроев решены за 12 лет

В течение последних 12 лет в городе удалось решить вопросы 655 объектов незавершенного строительства. Об этом в среду, 18 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— За это время введены в эксплуатацию 188 объектов, возобновлены работы на 265 объектах, на 202 площадке конструкции демонтированы, а территории приведены в порядок и благоустроены, — рассказал он.

Андрей Бочкарев подчеркнул, что сейчас строительные работы продолжаются еще на 204 локациях долгостроя.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что в период с начала 2023 года было ликвидировано 26 объектов, 6 из которых уже введены в эксплуатацию, на 12 возобновлены строительные работы, а территория еще 8 сейчас приводится в порядок.