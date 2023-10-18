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Москвичи в 1,5 раза чаще стали использовать электронные медкарты

В 2023 году жители столицы стали использовать электронную медицинскую карту в 1,5 раза чаще, чем годом ранее. Об этом в среду, 18 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москвичи в 1,5 раза чаще стали использовать электронные медкарты
© Lenta.ru

— Электронная медкарта уже более 3,5 года позволяет пациентам иметь доступ к данным о своем здоровье и здоровье своих детей в любое время в любом месте. Иметь такую информацию под рукой действительно удобно, и это подтверждает рост популярности сервиса, — отметила она.

На данный момент электронная карта является одним из наиболее востребованных сервисов московского здравоохранения. В нее можно внести результаты лабораторных и инструментальных исследований, изображения снимков, протоколы осмотров, а также сведения о диспансеризации, вызовы скорой помощи и результаты тестов на COVID-19, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

На сегодняшний день пользователям портала mos.ru доступно более 400 различных цифровых услуг и сервисов. С начала года самым популярным сервисом на портале стала электронная медицинская карта, которой воспользовались более 136 миллионов раз.