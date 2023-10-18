Москвичи в 1,5 раза чаще стали использовать электронные медкарты

— Электронная медкарта уже более 3,5 года позволяет пациентам иметь доступ к данным о своем здоровье и здоровье своих детей в любое время в любом месте. Иметь такую информацию под рукой действительно удобно, и это подтверждает рост популярности сервиса, — отметила она.