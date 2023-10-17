— А вот еще один наш детеныш — овцебык Фунтик. Хоть ему уже и четыре месяца, и ест он из взрослой кормушки, он все равно очень мил и по-детски любознателен. Особенно на фоне мамы, — написала Акулова в своем Telegram-канале.