«Мил и любознателен»: в Московском зоопарке показали кадры с овцебыком Фунтиком
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала кадры с повзрослевшим, но таким же милым овцебыком Фунтиком, изучающим окружающий его мир.
— А вот еще один наш детеныш — овцебык Фунтик. Хоть ему уже и четыре месяца, и ест он из взрослой кормушки, он все равно очень мил и по-детски любознателен. Особенно на фоне мамы, — написала Акулова в своем Telegram-канале.
На выложенном видеоролике Фунтик уже большой, но все еще уступает по размерам маме. Он гуляет по вольеру и лакомится заготовленной сотрудниками зоосада пищей, гоняя при этом незваных пернатых «гостей».
В августе Московский зоопарк показал кадры, как вальяжно отдыхает овцебык в жару. Как отметили в ведомстве, специалисты предусматривают все необходимые меры по обеспечению надлежащего содержания для каждого животного, учитывая специфичность конкретного вида.
В середине июня в зоосаде на свет появился детеныш овцебыка. Сотрудники зоопарка 23 августа показали его досуг и рассказали о повадках и привычках малыша.