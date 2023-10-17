"На ВДНХ завершился сезон проката летнего транспорта. Сезон проката летнего транспорта на Главной выставке страны стартовал в начале мая и продлился до середины октября. За это время гости ВДНХ более 130 тыс. раз арендовали средства передвижения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что точки велопроката на ВДНХ работали недалеко от арки Главного входа, на Северной и Южной петлях Кольцевой дороги, а также на Кольцевой дороге рядом с павильонами №8 "Юные техники" и №44 "Кролиководство". Самой востребованной в столице точкой велопроката стала станция у главного входа на ВДНХ, на которой зафиксировали более 17,6 тыс. поездок с начала сезона. Гостям предлагалось 500 велосипедов современных моделей, 200 веломобилей, а также 50 самокатов. Всего за лето посетители ВДНХ арендовали велосипеды почти 53 тыс. раз, веломобили - около 38 тыс. раз, электросамокаты - свыше 11 тыс. раз.