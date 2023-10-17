Началось строительство основных опор моста через Нагатинский затон
Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Андрей Бочкарев рассказал, что в столице началось строительство основных опор пешеходного моста через Нагатинский затон. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Бочкарев отметил, что мост упростит доступ местных жителей к административным и транспортным объектам, расположенным на другом берегу затона.
Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что благодаря мосту жители окрестностей будут тратить на 30-40 процентов меньше времени в пути к торговым центрам и транспорту.
Общую готовность моста к 16 октября в мэрии оценили в 15 процентов. Строительство началось в феврале, планируемый срок завершения работ - в ноябре 2024 года.
Мост протяженностью 220 метров свяжет Корабельную и Коломенскую улицы. На Коломенской улице мост будет выходить к станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро.
Мост, спроектированный в форме полумесяца, получит подсветку и общественную зону - пространство в центре с лавочками. Ширина велосипедной полосы моста составит два метра, пешеходной зоны - 4,5 метра.