Началось строительство основных опор моста через Нагатинский затон

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Андрей Бочкарев рассказал, что в столице началось строительство основных опор пешеходного моста через Нагатинский затон. Об этом сообщается на сайте мэрии.

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Бочкарев отметил, что мост упростит доступ местных жителей к административным и транспортным объектам, расположенным на другом берегу затона.

Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что благодаря мосту жители окрестностей будут тратить на 30-40 процентов меньше времени в пути к торговым центрам и транспорту.

Общую готовность моста к 16 октября в мэрии оценили в 15 процентов. Строительство началось в феврале, планируемый срок завершения работ - в ноябре 2024 года.

Мост протяженностью 220 метров свяжет Корабельную и Коломенскую улицы. На Коломенской улице мост будет выходить к станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро.