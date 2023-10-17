Андрей Бочкарев: Около Белорусского вокзала появится прогулочная зона

Возле Белорусского вокзала и одноименной станции метро начались работы по благоустройству прогулочной зоны. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 17 октября.

— На участке общей площадью более пяти тысяч квадратных метров вблизи Белорусского вокзала и станции метро «Белорусская» создадут комфортное общественное пространство с прогулочными зонами и зонами отдыха, — сказал он.

Бочкарев добавил, что проект включает в себя замену покрытия тротуаров и дорог, укладку газонов, установку малых архитектурных форм и фонарей освещения. Многофункциональный комплекс будет интегрирован с транспортной инфраструктурой города, что позволит обеспечить необходимым благоустройством более 250 тысяч человек и один из крупнейших транспортных узлов столицы.

Светопрозрачный фасад — главная отличительная черта архитектурного облика здания. Витражное остекление создаст плавный переход между прилегающими общественными пространствами и самим комплексом.

Девелопер комплекса компания AFI Development отмечает, что в Белорусском деловом районе остро ощущается нехватка торгово-развлекательных и общественно-рекреационных объектов. Людям необходима развитая инфраструктура в условиях постоянного роста численности населения в районе.