Собянин открыл новый производственный корпус индустриального парка «Руднево»
Мэр Москвы Сергей Собянин даровал гендиру концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Яну Новикову сертификат о передаче в пользование территории завода, возведенного в индустриальном парке «Руднево».
В торжественной церемонии также принимали участие заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и минобороны страны Сергей Шойгу.
— На площадках Москвы сосредоточено большое количество высокотехнологичных предприятий, которые год от года активно развиваются. Для создания дополнительных мощностей одного из самых высокотехнологичных лучших предприятий оборонно-промышленного комплекса страны «Алмаз-Антей» Москвой был построен уникальный завод – около 100 тысяч квадратных метров, оснащен всеми необходимыми инженерными сетями, оборудованием для того, чтобы здесь проходили уже монтаж и дальнейшее производство очень нужной для страны продукции. Сегодня мы передаем акт готовности этого завода, — цитирует Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».
Мэр столицы также сообщил о том, что городское производство медикаментов увеличилось на 47,6 процента за восемь месяцев этого года. Сергей Собянин отметил, что в период с января по август производства отправили заказчикам продукцию более чем на 157 миллиардов рублей.