Собянин открыл новый производственный корпус индустриального парка «Руднево»

— На площадках Москвы сосредоточено большое количество высокотехнологичных предприятий, которые год от года активно развиваются. Для создания дополнительных мощностей одного из самых высокотехнологичных лучших предприятий оборонно-промышленного комплекса страны «Алмаз-Антей» Москвой был построен уникальный завод – около 100 тысяч квадратных метров, оснащен всеми необходимыми инженерными сетями, оборудованием для того, чтобы здесь проходили уже монтаж и дальнейшее производство очень нужной для страны продукции. Сегодня мы передаем акт готовности этого завода, — цитирует Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».