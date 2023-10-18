Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве

Значительное похолодание придет в столицу уже в четверг, 19 октября. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

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Согласно прогнозу, в ночь на пятницу, 20 октября, в Москве ожидаются морозы. Температура воздуха опустится до минус двух — плюс трех градусов ночью и днем. Устойчивые морозы в ночные часы ожидают москвичей в ночь с субботы на воскресенье, 22 октября, подчеркнул метеоролог.

— Именно на выходные придется резкое похолодание, когда столбики термометров покажут минус 6–1 градус. С четверга стоит ожидать первый снег вперемешку с дождем, — сообщил Ильин.

Синоптик отметил, что такие погодные условия в городе сохранятся до понедельника, 23 октября. Кроме того, в столице ожидается сильный ветер: на протяжении всей недели его порывы будут достигать 5–10 метров в секунду, а в некоторые дни даже 12–13.

В беседе с «Вечерней Москвой» Ильин также рассказал, какие изменения произойдут на неделе с атмосферным давлением.