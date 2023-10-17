Около 50% сети коммуникационных коллекторов обновили в Москве за 10 лет

За последние десять лет специалисты столичного Комплекса городского хозяйства выполнили капитальный или текущий ремонт около 50 процентов сети коммуникационных коллекторов. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В столице уделяется особое внимание вопросам поддержания в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций, — отметил он.

Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров. По разветвленности и компактности московские коллекторы не имеют аналогов ни в России, ни за рубежом.

Заммэра также рассказал, что безопасности сооружений уделяется пристальное внимание. Так, за последний период было установлено более 120 различных датчиков, что позволило улучшить процесс управления и контроля коллекторов. Благодаря современным технологиям, система в режиме реального времени обеспечивает отслеживание параметров газовоздушной среды и режима температуры. Более того, появилась возможность автоматического включения и выключения освещения, вентиляции и насосов.

При этом городской ландшафт при ремонтных работах не пострадает: подземное расположение коллекторов позволяет осуществлять строительство без разрытий.