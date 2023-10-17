Поезда будут останавливаться у временных платформ на Тестовской D1 с 19 октября

Поезда начнут производить остановки на временных платформах на Тестовской D1. Об этом во вторник, 17 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Данное решение принято в связи с необходимой реконструкцией станции. Временная инфраструктура будет располагаться с стороны Шмитовского проезда и проработает до конца строительных работ.

— После завершения обновления на Тестовской D1 появятся 3 платформы, а пересадка с D1 на D4 будет удобнее, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение трамваев временно перекроют на улице Шаболовке с 14 октября. Такое решение было принято в связи с новым этапом реконструкции трамвайного депо имени П. Л. Апакова.

Предполагается, что ограничения продлятся до начала ноября.