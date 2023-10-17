Поезда будут останавливаться у временных платформ на Тестовской D1 с 19 октября
Поезда начнут производить остановки на временных платформах на Тестовской D1. Об этом во вторник, 17 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Данное решение принято в связи с необходимой реконструкцией станции. Временная инфраструктура будет располагаться с стороны Шмитовского проезда и проработает до конца строительных работ.
— После завершения обновления на Тестовской D1 появятся 3 платформы, а пересадка с D1 на D4 будет удобнее, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Движение трамваев временно перекроют на улице Шаболовке с 14 октября. Такое решение было принято в связи с новым этапом реконструкции трамвайного депо имени П. Л. Апакова.
Предполагается, что ограничения продлятся до начала ноября.
С 15 октября москвичей также ожидает обновление тарифов общественного транспорта и такси. В случае с общественным транспортом изменение затронет стоимость проезда по билету «Единый» и по билету «Кошелек» карты «Тройка». Например, цена одной поездки по «Тройке» в «Центральной» зоне возрастет на 4 рубля.