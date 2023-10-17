Технопарк «Калибр» получил городскую льготу на аренду двух земельных участков
Технопарк «Калибр» получил от Москвы льготу на аренду двух земельных участков. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что такие льготы позволят компании сэкономить средства на дальнейшее свое развитие. Организации, имеющие статус технопарка, имеют право на аренду земельных участков по пониженной ставке — 0,01 процента от кадастровой стоимости.
Всего компания «Калибр» арендует по льготной ставке восемь земельных участков суммарной площадью более 11 гектаров, нынешняя льгота распространяется на участки общей площадью 0,63 гектара.
— В этом году со столичным технопарком заключены дополнительные соглашения к договорам аренды двух участков, расположенных на улице Годовикова в Останкинском районе на северо-востоке столицы. Льгота предоставлена сроком на десять лет. Компания сможет ежегодно экономить около 2,9 миллиона рублей на их аренде, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Московские инвесторы с начала 2023 года получили более 40 гектаров земли для строительства промышленных комплексов и технопарка. Такие меры позволят предпринимателям арендовать земли без проведения торгов сроком на пять лет, а также обеспечат трудоустройство граждан.