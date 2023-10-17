Москвичей предупредили о мокром снеге и пасмурной погоде 17 октября

В Москве в ближайшие часы прогнозируется пасмурная и ветреная погода со скоротечными осадками. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

— Во вторник синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тылом циклона с центром над Верхневолжьем, что сулит москвичам и жителям Подмосковья пасмурную, ветреную и холодную погоду, — рассказал он.

В этот день, по его словам, в городе прогнозируются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в столице будет не выше плюс шести градусов, а в области — не выше семи. Также ожидается холодный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление при этом возрастет до 740 миллиметров ртутного столба, уточняет Леус в своем Telegram-канале.