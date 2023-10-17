Москвичей предупредили о мокром снеге и пасмурной погоде 17 октября
В Москве в ближайшие часы прогнозируется пасмурная и ветреная погода со скоротечными осадками. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
— Во вторник синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тылом циклона с центром над Верхневолжьем, что сулит москвичам и жителям Подмосковья пасмурную, ветреную и холодную погоду, — рассказал он.
В этот день, по его словам, в городе прогнозируются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в столице будет не выше плюс шести градусов, а в области — не выше семи. Также ожидается холодный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление при этом возрастет до 740 миллиметров ртутного столба, уточняет Леус в своем Telegram-канале.
С 17 по 21 октября в столице может выпасть до трети месячной нормы осадков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о начале глубокой осени в столице — метеорологического подсезона, который продлится до 28 октября.