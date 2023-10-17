Ракова сообщила об открытии новой рентген-операционной в Первой градской больнице

«Теперь возможности для проведения высокотехнологичных операций в этом стационаре расширились: в региональном сосудистом центре стационара открыта новая рентген-операционная. Оборудование экспертного класса позволит выполнять высокотехнологичные рентген-хирургические, а также аритмологические операции на самом современном уровне. Ангиограф помогает контролировать ход операции в реальном времени с помощью рентгенологического оборудования и современной системы визуализации. Медики прямо во время манипуляций получают информативные и качественные данные о состоянии сосудов головного мозга и полостей сердца пациента», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.