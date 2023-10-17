Анастасия Ракова сообщила об открытии новой рентген-операционной в Первой градской больнице
В кардионеврологическом корпусе городской клинической больницы (ГКБ) №1 имени Пирогова открыли новую рентген-операционную, оснащенную цифровой ангиографической установкой экспертного класса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Теперь возможности для проведения высокотехнологичных операций в этом стационаре расширились: в региональном сосудистом центре стационара открыта новая рентген-операционная. Оборудование экспертного класса позволит выполнять высокотехнологичные рентген-хирургические, а также аритмологические операции на самом современном уровне. Ангиограф помогает контролировать ход операции в реальном времени с помощью рентгенологического оборудования и современной системы визуализации. Медики прямо во время манипуляций получают информативные и качественные данные о состоянии сосудов головного мозга и полостей сердца пациента», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Она отметила, что сердечно-сосудистые заболевания – одна из самых частых причин госпитализаций.
«Лечению пациентов с сосудистыми катастрофами в Москве уделяется самое особое внимание. В столице уровень развития плановой и экстренной помощи при инфарктах и инсультах отвечает лучшим мировым стандартам. Для круглосуточной экстренной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями в городе создана сеть, в которую входят более 20 стационаров, и ГКБ №1 имени Пирогова – один из них», – говорится в сообщении.