Собянин рассказал, как преобразится территория промзоны "Прожектор"

Город утвердил проект реорганизации части промышленной зоны «Прожектор» на востоке столицы в районе Перово. Площадь участка составляет порядка 200 гектаров. Об этом в среду, 18 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас территория промзоны «Прожектор» преимущественно занята складами. Вместо них будут построены современные жилые кварталы для проживания более 17,6 тысячи человек, в том числе участников Программы реновации, и социальная инфраструктура — детские сады, школы, поликлиника, торгово-развлекательный комплекс со спорткомплексом и другие. Реорганизация территории промзоны позволит создать около 10 тысяч рабочих мест.

— Проект включает реконструкцию и строительство порядка 3,4 километра дорог, благоустройство бульваров, скверов и внутриквартальных территорий. В районе появятся пешеходные зоны, велодорожки, автопарковки и зарядная станция для электромобилей, — написал Сергей Собянин в Telegram-канале.

Всего в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий. Общая площадь этих участков — около 2,45 тысячи гектаров.