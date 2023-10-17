Бочкарев: На северо-востоке Москвы началось расширение Поморской улицы

В районах Отрадное и Алтуфьевский стартовали подготовительные работы к расширению нескольких улиц и строительству проезда. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Началась подготовка к расширению Поморской улицы и строительству проезда вдоль железнодорожных путей Савеловского направления. Кроме того, планируется расширить примыкающий проектируемый проезд № 2257, — рассказал он.

По словам заммэра, протяженность нового участка дорог составит 2,1 километр. Реализация объекта обеспечит улучшение транспортной доступности района Отрадное. Также на территории снизится нагрузка на прилегающие участки улично-дорожной сети, в том числе по дублеру Алтуфьевского шоссе. Помимо этого, сократится время следования городского транспорта до остановочного пункта Дегунино Савеловского направления Московской железной дороги.