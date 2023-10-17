Андрей Бочкарев: На северо-востоке Москвы началось расширение Поморской улицы
В районах Отрадное и Алтуфьевский стартовали подготовительные работы к расширению нескольких улиц и строительству проезда. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— Началась подготовка к расширению Поморской улицы и строительству проезда вдоль железнодорожных путей Савеловского направления. Кроме того, планируется расширить примыкающий проектируемый проезд № 2257, — рассказал он.
По словам заммэра, протяженность нового участка дорог составит 2,1 километр. Реализация объекта обеспечит улучшение транспортной доступности района Отрадное. Также на территории снизится нагрузка на прилегающие участки улично-дорожной сети, в том числе по дублеру Алтуфьевского шоссе. Помимо этого, сократится время следования городского транспорта до остановочного пункта Дегунино Савеловского направления Московской железной дороги.
Также Бочкарев сообщил, что рядом со станцией метро «Рижская» планируется возведение вокзала высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В планах — построить около 330 тысяч квадратных метров недвижимости.