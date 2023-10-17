Синоптики предупредили москвичей о небольших осадках и ветре во вторник

Во вторник, 17 октября, в московском регионе будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха составить плюс семь градусов.

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Днем в Москве ожидается 5-7 градусов тепла, а ночью температура воздуха опустится до плюс одного градуса. В Московской области днем будет 3-8 градусов тепла, ночью температура снизится до минус одного градуса.

Ветер ожидается северо-западный с переходом на западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба, указано на сайте Гидрометцентра.

С 17 по 21 октября в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков. Это следует из данных Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

В столичном регионе во вторник, 17 октября, прогнозируется усиление ветра. Горожан и гостей столицы призвали быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили и не оставлять детей без присмотра.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице скоро начнется глубокая осень.