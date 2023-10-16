В Дептрансе Москвы рассказали об ограничениях для самокатчиков

В определенных случаях на самокатах можно ехать по обочине или тротуару, но если это мешает другим людям, нужно спешиться и пойти пешком. Скорость движения ограничена 25 километрами в час, а в «медленных зонах», которых в Москве 250, она не должна превышать 5-15 километров в час. О таких правилах для столичных любителей покататься на самокатах сообщили в ответ на депутатский запрос первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой в московском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Копия письма есть в распоряжении «Парламентской газеты».

© Парламентская газета

В местах, где нет велосипедной дорожки и нет возможности ехать по обочине или правому краю проезжей части, можно ехать на самокатах и велосипедах по тротуару или пешеходной дорожке. Но если это подвергает опасности или создает помехи для других людей, надо спешиться «и руководствоваться требованиями, предусмотренными для пешеходов», говорится в документе.

Компании, сдающие электросамокаты в аренду, обязаны ограничить их скорость 25 километрами в час. На самокатах должны быть исправные тормоза, звуковые сигналы и светоотражатели. Запрещено вставать на самокат вдвоем и ездить пьяными.

«Также внедряются «медленные зоны», скорость движения в которых автоматически снижается до 5-15 км/ч. По состоянию на сентябрь 2023 года введено 250 «медленных зон»», — написано в ответе департамента на обращение депутата.