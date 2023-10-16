Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре 17 октября

В столичном регионе прогнозируется усиление ветра во вторник, 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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— По прогнозам синоптиков, завтра, 17 октября, в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В Комплексе призвали горожан и гостей столицы быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили и не оставлять детей без присмотра, пишет Telegram-канал Городское хозяйство Москвы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что начало недели в столице и Подмосковье станет по-настоящему октябрьским, а к выходным резко похолодает.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице скоро начнется глубокая осень.