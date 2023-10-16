Около 600 тонн мусора собрали с акватории Москвы-реки и Яузы с начала года

Коммунальные суда с начала 2023 года собрали с акватории Москвы-реки и судоходной части реки Яузы около 600 тонн мусора. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

© портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточены в верховьях Москвы-реки, что позволяет обеспечить чистоту русла ниже по течению", – добавил заммэра.

Над ежедневной очисткой водной поверхности работают суда-мусоросборщики, а на малых глубинах – маломерные суда. Плавкраны и несамоходные баржи с буксирами используются для очистки акватории от наносов песка и грунта, указал Бирюков.

Помимо плавающего мусора из акватории также убрали почти 100 различных загрязнений, а также извлекли со дна около 21 000 тонн песка и грунта, заключил он.