В Москве обновили функционал для сайта «Активного гражданина»
Столичные власти рассказали об обновлении функционала для сайта «Активный гражданин». Существенно изменился его внешний вид. Теперь всё выполнено в едином стиле, упрощающем визуальное восприятие контента.
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Также объединили рубрики «Городские новинки» и «Новости проекта». У зарегистрированных пользователей теперь есть возможность ставить реакции на понравившиеся публикации. На главной странице появилась витрина «Миллион призов».
Ранее сообщалось, что центры госуслуг Москвы победили в конкурсе «Лучший многофункциональный центр России»