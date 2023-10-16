В Москве обновили функционал для сайта «Активного гражданина»

Столичные власти рассказали об обновлении функционала для сайта «Активный гражданин». Существенно изменился его внешний вид. Теперь всё выполнено в едином стиле, упрощающем визуальное восприятие контента.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Также объединили рубрики «Городские новинки» и «Новости проекта». У зарегистрированных пользователей теперь есть возможность ставить реакции на понравившиеся публикации. На главной странице появилась витрина «Миллион призов».