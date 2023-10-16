Канатную дорогу на Воробьевых горах временно закроют с 16 октября

Канатную дорогу на Воробьевых горах временно закроют на срок с 16 по 24 октября. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщили в пресс-службе канатной дороги.

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Связано это с плановым ежегодным техническим обслуживанием, которые проводятся весной и осенью, указано в сообщении. Обычно проверка и наладка систем занимает от семи до десяти дней.

— Этой осенью планируются технические работы по регламентной процедуре по проверке узлов канатной дороги. Также будет проведена замена масла и проведена экспертиза для получения допуска к дальнейшей эксплуатации, — говорится в сообщении.

Все проверки будут проводиться в соответствии с техническими требованиями и Федеральными нормами и правилами промышленной безопасности канатных дорог и фуникулеров, сообщили в пресс-службе.

Воробьевы горы были включены в список в самых востребованных мест для отдыха в Москве. Парк назвали местом с самыми живописными видами.