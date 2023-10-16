Собянин: В Москве с начала года достроили 17 объектов здравоохранения

«Продолжаем модернизировать московскую систему здравоохранения – в этом году достроили 17 объектов. <...> В 2024–2026 годах в рамках АИП планируем построить и ввести 16 зданий для медучреждений за счет бюджета города, а также еще 10 объектов – за счет инвесторов», – написал Собянин.