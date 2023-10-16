Собянин: В Москве с начала года достроили 17 объектов здравоохранения
В столице с начала 2023 года было достроено 17 объектов здравоохранения. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
«Продолжаем модернизировать московскую систему здравоохранения – в этом году достроили 17 объектов. <...> В 2024–2026 годах в рамках АИП планируем построить и ввести 16 зданий для медучреждений за счет бюджета города, а также еще 10 объектов – за счет инвесторов», – написал Собянин.
Он уточнил, что среди построенных объектов здравоохранения: флагманский центр городской клинической больницы №15 имени Филатова; детский стационар больницы в Коммунарке; подстанция скорой медицинской помощи в районе Южное Бутово; патологоанатомический корпус городской клинической больницы №13 в Южнопортовом районе; восемь поликлиник в разных районах города.