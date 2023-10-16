На севере Москвы построят жилье по реновации в рамках проектов КРТ

В Северном административном округе Москвы построят жилье по программе реновации в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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"Сегодня на севере столицы инвесторы реализуют пять проектов комплексного развития территорий, в рамках которых планируется в том числе строительство жилья для программы реновации", – передает портал mos.ru слова Ефимова.

Он отметил, что в Войковском, Головинском, Коптеве, Восточном и Западном Дегунине возведут более 535 тысяч квадратных метров недвижимости для переселения москвичей из старых домов. Современные жилые кварталы появятся на месте участков бывших промзон "Вагоноремонт", Автомоторная, Братцево, Дегунино – Лихоборы, а также на неэффективно используемом участке по адресу улица Новая Ипатовка, владение 23а.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в пяти проектах КРТ планируется построить более миллиона "квадратов" промышленных и общественно-деловых объектов, в том числе детские сады, школы, поликлиники, технопарк и логистический центр. Жители севера столицы получат обновленные кварталы со всей необходимой инфраструктурой.

На mos.ru добавили, что всего в Москве реализуются 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров. В рамках проекта создают многофункциональные городские кварталы, а также необходимую инфраструктуру.