Сервис онлайн-консультаций на портале mos.ru становится все популярнее

Благодаря виртуальной приемной граждане могут оперативно решить важные вопросы в имущественно-земельной и жилищной сферах. На дистанционный прием достаточно записаться онлайн.

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На портале mos.ru растет популярность виртуальной приемной по вопросам имущественно-земельных отношений. За девять месяцев 2023-го москвичи обратились к услугам сервиса около 15 тысяч раз — это больше, чем за весь прошлый год. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

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Благодаря виртуальной приемной на портале mos.ru граждане могут оперативно решить важные вопросы в имущественно-земельной и жилищной сферах. Важное преимущество сервиса — отсутствие необходимости в посещении органов власти или центров госуслуг, на дистанционный прием достаточно записаться онлайн. Для общения со специалистом подойдет любое устройство, подключенное к интернету: смартфон, планшет или компьютер.

«Сервис видеоконсультаций на портале mos.ru оказался востребованным у граждан. За девять месяцев 2023 года им воспользовались около 15 тысяч раз, что превышает количество записей на онлайн-встречи за весь 2022-й — тогда за консультациями к специалистам Департамента городского имущества обратились менее 14 тысяч раз. Всего за три года в виртуальную приемную граждане записались около 40 тысяч раз», — сообщил Максим Гаман.

Чаще всего москвичи хотели получить консультации по жилищным вопросам — около 60 процентов от общего количества обращений за три года. Самые распространенные темы — постановка на жилищный учет, предоставление субсидий и жилья по договорам социального найма, а также заключение договоров.

В имущественно-земельной сфере граждане и представители бизнеса чаще всего решают вопросы сверки расчетов по договорам аренды или купли-продажи объектов недвижимости и земельных участков и другие. Полный перечень насчитывает почти 30 тем.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, развитие формата онлайн-консультаций — одно из приоритетных направлений совершенствования цифровой экосистемы Москвы. Благодаря этому сервису пообщаться со специалистом и решить имеющиеся вопросы жители могут в любое удобное время и при помощи любого электронного устройства. При этом найти подходящий запрос на сайте помогает витрина жизненных ситуаций, а данные пользователя автоматически загружаются из личного кабинета на mos.ru при заполнении формы. Ссылка на видеозвонок и инструкция по подключению приходят в личный кабинет и на электронную почту. Пользователю остается только подключиться в назначенное время.

Запись на видеоконсультации по имущественно-земельным вопросам на mos.ru открывается за семь календарных дней. В разделе «Услуги» пользователю необходимо перейти в категорию «Документы», выбрать пункт «Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате», а далее, ориентируясь на подсказки и разделы, определить интересующую тему, подходящую дату и время приема.