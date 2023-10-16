Столичных школьников пригласили на фестиваль детско-юношеского туризма
Учащиеся столичных школ смогут принять участие в Московском фестивале детско-юношеского туризма, который пройдет 21–22 октября в Бутовском лесопарке. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.
«Столичных школьников приглашают на Московский фестиваль детско-юношеского туризма. Мероприятие состоится 21 и 22 октября в Бутовском лесопарке. Оно призвано познакомить детей с азами туристской деятельности, развить у них интерес к активным путешествиям, познанию природы и здоровому образу жизни», – говорится в сообщении.
Как уточняется, участники фестиваля смогут попробовать свои силы в спортивном ориентировании, продемонстрировать технику пешеходного туризма на разных дистанциях, а также показать физическую подготовку на скалодроме и велоэтапе. Кроме того, их научат оказывать первую помощь.
«На экологическом и краеведческом этапах турслета школьники познакомятся с многообразием русской природы и особенностями культурно-исторической среды Московского региона. Например, участники определят растущие кустарники и деревья, узнают о признаках влияния на них факторов среды. Объединившись в команды, участники пройдут лесной маршрут, где им предстоит ориентироваться по карте, вязать туристские узлы и выполнять задания по экологии и краеведению – например, по разным признакам отличать один вид кустарников и деревьев от других. Все желающие выполнят норматив «Туристский поход с проверкой туристских навыков» комплекса «Готов к труду и обороне», – пояснили в ведомстве.
Помимо этого, в рамках мероприятия пройдет награждение победителей образовательного патриотического проекта «Путь героя».
Фестиваль проводит Московский центр экологии, краеведения и туризма департамента образования и науки.