Столичных школьников пригласили на фестиваль детско-юношеского туризма

«На экологическом и краеведческом этапах турслета школьники познакомятся с многообразием русской природы и особенностями культурно-исторической среды Московского региона. Например, участники определят растущие кустарники и деревья, узнают о признаках влияния на них факторов среды. Объединившись в команды, участники пройдут лесной маршрут, где им предстоит ориентироваться по карте, вязать туристские узлы и выполнять задания по экологии и краеведению – например, по разным признакам отличать один вид кустарников и деревьев от других. Все желающие выполнят норматив «Туристский поход с проверкой туристских навыков» комплекса «Готов к труду и обороне», – пояснили в ведомстве.