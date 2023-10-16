Началось сооружение основных опор моста через Нагатинский затон

В настоящее время ведутся работы по сооружению основных опор моста через Нагатинский затон. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

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«Новое сооружение сделает доступней для жителей административные и транспортные объекты, расположенные на другом берегу затона. Общую готовность всего объекта мы оцениваем на 15%. К строительству приступили в феврале этого года, контрактный срок завершения работ – ноябрь 2024 года», – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

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Глава Строительного комплекса уточнил, что мост протяженностью 220 м свяжет ул. Корабельная и ул. Коломенская.

«На ул. Коломенская он будет иметь выход к станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии Московского метрополитена», – добавил заместитель мэра.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, которые приводит пресс-служба, мост спроектирован в форме полумесяца по принципу фермы инженера Альберта Финка.

«Его яркий образ и теплая архитектурная подсветка конструкций и полотна в вечернее время добавит ощущение уюта. Центральное пространство с лавочками можно использовать как общественную зону. Ширина велосипедной полосы составит 2 м, а пешеходной зоны – 4,5 м», – уточнил Загрутдинов.

Руководитель департамента отметил, что строительство моста сделает удобным передвижение пешеходов и велосипедистов от станции «Нагатинский Затон» БКЛ к проектируемой застройке жилых кварталов.

«Благодаря новому сооружению жители будут тратить на 30–40% меньше времени в пути к торговым центрам и транспортным объектам», – добавил Загрутдинов.