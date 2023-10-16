Сергунина: для участников МИК доступно более 200 мер поддержки

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на платформе Московского инновационного кластера (МИК) собрано свыше 200 федеральных и региональных мер поддержки для высокотехнологичных компаний, занятых в сфере инновационных разработок. По её словам, заявки на 25 из них принимаются онлайн.

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«Сегодня столица предоставляет деловому сообществу большой набор инструментов для развития бизнеса. Это субсидии, кредиты на льготных условиях, займы под поручительство, полезные онлайн-сервисы, консультации экспертов и многое другое», — приводит слова Сергуниной сайт kp.ru.

Вице-мэр отметила, что за последние четыре года представители бизнеса воспользовались поддержкой более 38 тыс. раз. Самая популярная мера — финансовая.

Так, с 2019 года свыше 7 тыс. участников МИК воспользовались грантами и субсидиями на сумму около 12,5 млрд рублей.