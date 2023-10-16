Москвичам рассказали о живописных и интересных трамвайных маршрутах столицы

Трамвай — старейший городской транспорт Москвы, который курсирует по столице уже более 120 лет. Его маршруты пользуются популярностью, в день ими пользуются около 600 тысяч раз. Преимуществом трамвая перед метро является возможность полюбоваться из окна красивыми видами города и его достопримечательностями.

© Роман Силетских / Вечерняя Москва

Например, на маршруте № 27 жители и гости Москвы могут увидеть Большой Садовый пруд, историческую усадьбу Петровско-Разумовское, старейшую трамвайную остановку на Красностуденческом проезде и многое другое. А на маршруте А, или «Аннушка», как прозвали его москвичи, по пути можно встретить живописный вид на Калитниковский пруд, ландшафтный парк на Павелецкой площади и Чистые пруды.

Трамвай № 39 следует от станции метро «Чистые пруды» до «Университета». Его маршрут является одним из самых протяженных в городе, и по пути пассажиры могут увидеть многие достопримечательности центра Москвы — Дом со зверями, Павелецкий вокзал, стены Свято-Данилова и Донского монастырей, главное здание МГУ имени М. В Ломоносова. Маршрут трамвая № 17 проходит мимо 24-метрового монумента «Рабочий и колхозница», 107-метрового монумента «Покорителям космоса», главный вход на ВДНХ, Останкинской башни, передает официальный сайт мэра Москвы.

7 апреля столичному трамваю исполнилось 124 года. Это старейший городской транспорт и самый любимый у москвичей. Ко дню рождения «Вечерняя Москва» рассказала о его истории, а также о настоящем и будущем.