Собянин рассказал, как город помогает школьникам в выборе будущей профессии

В различных проектах уже приняли участие более 1,3 миллиона московских школьников.

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Выбор профессионального пути — ответственное и непростое решение для школьников. Чтобы помочь им в этом, в Москве разработана экосистема профессиональной навигации. В ее проектах уже приняли участие более 1,3 миллиона человек. О наиболее интересных из них в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

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Неизменной популярностью пользуются площадки экосистемы детских технопарков, где москвичи с младших классов и до окончания школы пробуют силы в различных направлениях и востребованных профессиях, чтобы понять, какая сфера им наиболее интересна. Первые площадки появились в 2016 году, сейчас их уже более 300 по всему городу. За это время через них прошли (от экскурсий и мастер-классов до длительных курсов) более 713 тысяч ребят.

«Почти полсотни направлений подготовки и 400 программ обучения — от биохимии до компьютерной анимации. Помимо долгосрочных программ, есть возможность пройти ознакомительные мастер-классы, а также поучаствовать в специальных акциях», — написал Мэр Москвы.

Не меньшей популярностью пользуется инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ. Он реализует учебные программы более чем по 40 самым востребованным специальностям на рынке труда и профессиям будущего. В разнообразных онлайн- и офлайн-программах и мероприятиях с сентября 2018 года приняли участие свыше 450 тысяч детей и подростков.

В ресурсном центре профнавигации и развития компетенций могут заниматься дети с четырех лет. Подготовка идет по 18 программам (девяти направлениям). В центре талантливые ребята могут прокачать инженерно-технические навыки. На данный момент через него прошло около трех тысяч молодых москвичей.

Ресурсный центр также организует всероссийские соревнования в качестве оператора по таким направлениям, как БПЛА, радиоуправляемые автомодели и внедорожники. Более тысячи ребят стали их победителями.

«Кроме этого, ресурсный центр готовит школьников и студентов Московского региона к всероссийским и международным чемпионатам и соревнованиям», — отметил Сергей Собянин.

Победители и призеры состязаний попадают в реестр государственного информационного ресурса о детях с выдающимися способностями талантыроссии.рф. Ребята старшего возраста могут претендовать на различные гранты и поездки в образовательный центр «Сириус», а также на получение дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вуз.

Еще один проект — «Навыки будущего» — включает четыре тематических блока: «Тренды инновационного развития и НТИ», Soft skills, «Цифровые навыки» и «Технологическое предпринимательство». Проект предполагает живой диалог с экспертами, деловые игры, кейсы, воркшопы, квизы и квесты. На его мероприятиях побывали 97 тысяч школьников и студентов от 14 до 23 лет.

В настоящее время число самозанятых москвичей в возрасте до 18 лет составляет около 20 тысяч. Принимая во внимание возможности, которые дает город, оно будет только расти. Однако зачастую молодым людям недостает опыта и навыков ведения бизнеса, поэтому для горожан 13–18 лет, заинтересованных в построении карьеры предпринимателя, реализуется проект «Бизнес-уик-энд. Старт», выпускники которого делают первые шаги в качестве самозанятых. Его прошли уже 8,3 тысячи старшеклассников.

Познакомиться с трудовыми буднями людей разных профессий и деятельностью компаний и производств изнутри школьники могут благодаря мероприятиям для детей в рамках проекта «День без турникетов». В них приняли участие около 40 тысяч ребят.