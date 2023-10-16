В столице открыта горячая линия для приема показаний электросчетчиков

Показания счетчиков электроэнергии теперь можно передать по телефону, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

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По словам руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, функционал контакт-центра расширен с учетом пожеланий москвичей: многим оказалось удобнее сообщать данные по телефону. Например, очень востребована горячая линия с голосовым помощником для приема показаний приборов учета воды: с начала этого года сервисом воспользовались почти 4 млн раз – на 20 % больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Теперь появилась линия и для приема данных об электроэнергии: можно позвонить по телефону +7 495 539-25-25, назвать голосовому помощнику номера лицевого счета и электросчетчика и сообщить показания. Сведения принимаются ежемесячно с 15-го по 26-е число включительно.