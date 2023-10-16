Жителей Москвы предупредили о небольшом дожде 16 октября

В первый день недели, 16 октября, в Москве прогнозируется облачная погода с небольшим дождем, по области местами умеренным. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 7 до 9 градусов, а в Подмосковье – от 5 до 10 градусов. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба. Ночью температура в Москве может понизиться до 2 градусов, по области – до 0 градусов.