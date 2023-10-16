Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ начали консервировать на зиму

«Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по подготовке к зимнему периоду столичных фонтанов. Приступили к работам по консервации фонтана «Дружба народов», расположенного на Центральной аллее ВДНХ. Из чаши сооружения уже слили воду и промыли вручную уникальные скульптуры. Проведем проверку инженерных коммуникаций и насосного оборудования, демонтируем подводную подсветку и струеобразующие элементы. Перед холодами скульптуры закроем деревянными коробами», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.