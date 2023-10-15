Мэр Москвы поздравил работников пищевой промышленности с праздником

«В Москве около 250 предприятий, выпускающих продукты питания. В этом году их производство выросло почти на 30 процентов по сравнению с прошлым годом», — написал Мэр Москвы.

Город помогает отрасли развиваться. Так, 24 предприятия получили статус промышленного комплекса , который дает право на налоговые льготы и другие преференции.

Многие производители участвуют в программе о продвижению локальных брендов «Сделано в Москве». На портале сделановмоскве.рф представлено больше четырех тысяч брендов и 16,5 тысячи товаров. Кроме того, компании привлекают к участию в фестивалях и ярмарках, продвигают их продукцию на маркетплейсах.