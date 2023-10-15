Пять новых выделенных полос для городского транспорта откроют 4 ноября

С 4 ноября в столице заработает еще пять выделенных полос для городского транспорта. Об этом в воскресенье, 15 октября, рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

— Выделенные полосы позволяют экономить время в пути, эти участки автобусы и электробусы проезжают в два-три раза быстрее, — сказал заммэра.

Ликсутов добавил, что благодаря открытию новых полос сократится вероятность дорожно-транспортных происшествий на 20–30 процентов.

Новые дорожные полосы откроют на участках улиц Новаторов, Академика Скрябина, Николоямской и Юности, а также Борисовского проезда. По ним проходит 17 маршрутов наземного общественного транспорта, которыми ежедневно пользуются более 110 тысяч пассажиров.

С начала года в столице появилось более 20 километров новых выделенных полос, а за прошлый год их организовали на 45 улицах, передает официальный сайт мэра Москвы.