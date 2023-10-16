«Москино» покажет классические фильмы ужасов в честь Хэллоуина

«С 28 по 31 октября приглашаем отпраздновать Хэллоуин в уютных залах кинотеатров «Москино». В эти дни в нашей специальной программе будут показаны классические фильмы ужасов, ставшие основоположниками жанра и совершившие в нем настоящую революцию. На большом экране вы увидите кинозвезд, подаривших нам культовые образы знаменитых монстров. Среди них – Макс Шрек в образе ужасающего Дракулы, от которого кровь стынет в жилах, Фредрик Марч, перевоплотившийся в Доктора Джекилла, и, конечно же, Вернер Краус, блестяще исполнивший роль доктора Калигари в первом фильме ужасов «Кабинет доктора Калигари», – сказали в пресс-службе.