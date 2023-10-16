Жилой дом построят на Лосевской улице по программе реновации

На первом этаже смогут открыться магазины, аптеки и предприятия сферы услуг.

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В Ярославском районе построят жилой дом с подземной автостоянкой в рамках программы реновации. Он будет находится по адресу: Лосевская улица, земельный участок 3а. О согласовании проекта сообщили в Москомэкспертизе.

Здание будет состоять из двух секций, на подземном этаже оборудуют автостоянку. Всего новостройка рассчитана на 44 однокомнатные, 150 двухкомнатных и 37 трехкомнатных квартир.

«Для участников программы реновации в каждой квартире выполнят отделку, а также установят в комнатах розетки, выключатели и осветительные приборы. На кухнях поставят мойки и плиты, в санузлах — необходимую сантехнику», — уточнила АннаАнна Яковлева, председатель Москомэкспертизы.

На первом этаже расположатся помещения общественного назначения, в которых смогут открыться магазины, аптеки и предприятия сферы услуг.

Около дома обустроят проезды, тротуары, сделают отмостку, установят фонари, оборудуют места для отдыха, детские и спортивные площадки. Во дворе также поставят малые архитектурные формы, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В прошлом году в городе возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.