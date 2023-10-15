«В первую половину недели, до среды включительно, дневная — +6...+9 °С, ночная температура всё таки положительная. Циклон поднимается с Юга. Он идёт южнее Воронежа и выходит на Нижний Новгород, Арзамас и дальше на Киров. Там могут быть осадки в виде мокрого снега. В Москве и Подмосковье осадки всё-таки в виде дождя до пятницы», — объяснил он.