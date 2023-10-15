Московский транспорт обновит тарифы с 15 октября

Изменение затронет общественный транспорт и такси.

С 15 октября москвичей ждет обновление тарифов общественного транспорта и такси. В случае с общественным транспортом изменение затронет стоимость проезда по билету «Единый» и по билету «Кошелек» карты «Тройка». Так, цена одной поездки по билету «Кошелек» карты «Тройка» в «Центральной» зоне изменится на 4 рубля (до 54 рублей), а по билету на 90 минут — на 6 рублей (до 81 рубля). А разовая поездка по безлимитному тарифу «Единый» на 30 и 90 дней в среднем изменится на 2 рубля.

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Что касается поездки на такси, то «Яндекс Такси» совместно с таксопарками изменит тарифы в Москве впервые за два года. Как сообщила пресс-служба сервиса, тарифы будут скорректированы таким образом, чтобы сервис по-прежнему оставался доступным максимально широкой аудитории — средний чек на поездки в такси вырастет на 2–3 процента.

Как сообщили в пресс-службе сервиса, изменения помогут привлечь на линию больше водителей, а также компенсировать партнерам рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание.

— Проблема растущих издержек и нехватки машин для перевозчиков с каждым днем становится острее, — рассказала исполнительный директор Ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская. — Изменение тарифов может стать для рынка спасением. Благодаря увеличению дохода, с одной стороны, водители и таксопарки смогут хотя бы отчасти смягчить потери от возросших цен на обслуживание автомобилей. С другой стороны — это сохранит часть водителей, которые, возможно, захотели бы сменить род деятельности.

Как ездить на московском транспорте выгоднее

Впрочем, ездить на городском транспорте станет комфортно и выгодно. Для удобства пользователей такси в приложении сервиса существует Индекс спроса — специальный информер в режиме онлайн анализирует спрос на машины, в зависимости от него индекс меняет цвет от зеленого до красного. Когда свободных машин в городе достаточно, визуальный информер будет зеленого цвета — это значит, что стоимость поездки обычная.

При этом в «Яндекс Go» есть решения, которые позволяют ездить на такси выгоднее даже при повышенном спросе. Так, алгоритм может предложить чуть дольше подождать автомобиль или передвинуть точку окончания поездки — тогда водителю не придется тратить время на лишний разворот или поиск въезда во двор, из-за чего он сможет быстрее справиться с заказом и перейти к выполнению следующего.