Собянин рассказал о создании общественных пространств в каждом районе Москвы

На сегодняшний день продолжается создание многофункциональных общественных пространств в каждом округе и районе столицы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 15 октября.

— Делаем их в том числе на пустующих или неиспользуемых территориях. Большую помощь в благоустройстве оказывают горожане — предлагают идеи и рассказывают, какими видят новые объекты. В этом году преобразовали несколько таких мест, — отметил мэр.

Так, в Южном Бутове привели в порядок Захарьинские пруды, а в районе Соколиная Гора создали новый детско-спортивный кластер. В Преображенском, в свою очередь, расположили спортивно-игровую зону. В Косино-Ухтомском районе установили новую детско-спортивную инфраструктуру, а в Молжаниновском районе создали место отдыха возле пруда на 2-й Подрезковской улице, написал глава города в своем Telegram-канале.