Собянин рассказал, как идеи москвичей помогают благоустраивать город

В каждом округе и районе столицы создаются многофункциональные общественные пространства. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Делаем их в том числе на пустующих или неиспользуемых территориях. Большую помощь в благоустройстве оказывают горожане — предлагают идеи и рассказывают, какими видят новые объекты. В этом году преобразовали несколько таких мест», — написал Мэр Москвы.

Так, в Южном Бутове привели в порядок Захарьинские пруды. Для отдыха у воды организовали пляж и места для рыбалки, а рядом — спортивный кластер и современные детские площадки. Также появились мостики.

На Кирпичной улице в районе Соколиная Гора создали детский спортивный кластер. Здесь установили игровые комплексы и тренажеры, а также оборудовали места для отдыха. В Преображенском районе рядом с центром «Янтарь» вместо пустыря теперь есть спортивно-игровая зона. Кроме того, появились места для отдыха с лавочками и качелями, проложены удобные пешеходные дорожки.

В Косино-Ухтомском районе вдоль улицы Медведева установили новое оборудование для игр детей и занятий спортом. В Новокосине между Суздальской улицей и Носовихинским шоссе организовали комфортный прогулочный маршрут длиной 1,5 километра. Здесь есть дорожки, спортивный кластер и площадки для тренировок с собаками.

Сквер Березовая Роща в Строгине стал удобным и безопасным местом для отдыха горожан и прогулок с питомцами. Здесь проложили дорожки, установили фонари и лавочки. В Савеловском районе на пересечении 1-й Хуторской и Башиловской улиц на месте старых гаражей теперь находится уютная пешеходная зона.