Собянин: Новые общественные пространства появились на пустовавших территориях столицы с начала года

«Создаем многофункциональные общественные пространства в каждом округе и районе столицы. Делаем их в том числе на пустующих или неиспользуемых территориях. Большую помощь в благоустройстве оказывают горожане – предлагают идеи и рассказывают, какими видят новые объекты. В этом году преобразовали несколько таких мест», – написал Сергей Собянин.

Он отметил, что в Южном Бутово привели в порядок Захарьинские пруды. Для отдыха у воды организовали пляж, мостики, места для рыбалки, а рядом – спортивный кластер и современные детские площадки. В районе Соколиная Гора на ул. Кирпичная создали детско-спортивный кластер. Установили игровые комплексы, тренажеры, оформили зоны для тихого отдыха. В Преображенском рядом с районным центром «Янтарь» вместо пустыря расположили спортивно-игровую зону, места с лавочками и качелями, пешеходные дорожки. В районе Косино-Ухтомский вдоль ул. Медведева установили новую детско-спортивную инфраструктуру. В Новокосино между ул. Суздальская и Носовихинским шоссе организовали прогулочный маршрут длиной 1,5 км, создали спортивный кластер, обустроили площадки для тренировок с собаками. В сквере «Березовая роща» в Строгино создали место для отдыха горожан и прогулок с питомцами. В Савеловском районе на пересечении ул. 1-я Хуторская и ул. Башиловская вместо гаражей организовали пешеходную зону. «В Молжаниновском районе создали место отдыха возле пруда на ул. 2-я Подрезковская. Установили лавочки, качели и теплое освещение, у воды сделали деревянный настил. В Митино сделали новый маршрут для прогулок у воды. Благоустроили пространство вдоль реки Сходни: проложили экотропу, реконструировали мосты», – подчеркнул мэр.