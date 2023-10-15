В ближайшие часы столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он добавил, что ожидаются кратковременные дожди.

По его данным, температура воздуха в течение дня будет понижаться, в начале дня ожидается +12…+14°, в Подмосковье +10…+16°, к вечеру похолодает до +7…+9° и +5…+10° соответственно.

Ветер юго-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 739 мм рт. ст., что ниже нормы, уточнил метеоролог.

В понедельник, 16 октября, возможны кратковременные дожди и +7…+9°.

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал, в свою очередь, что в столице в начале следующей недели ожидается существенное похолодание, в дневные часы температура понизится до +7…+9°, ночью столбики термометров опустятся до +2°.

К концу следующей недели похолодает +до 4…+6° градусов. До 19 октября прогнозируются кратковременные дожди. В конце недели осадки могут быть с вкраплениями мокрого снега, пояснил синоптик.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что минувшая ночь в Москве стала самой теплой в текущем октябре.