Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе
В ближайшие часы столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он добавил, что ожидаются кратковременные дожди.
По его данным, температура воздуха в течение дня будет понижаться, в начале дня ожидается +12…+14°, в Подмосковье +10…+16°, к вечеру похолодает до +7…+9° и +5…+10° соответственно.
Ветер юго-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 739 мм рт. ст., что ниже нормы, уточнил метеоролог.
В понедельник, 16 октября, возможны кратковременные дожди и +7…+9°.
Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал, в свою очередь, что в столице в начале следующей недели ожидается существенное похолодание, в дневные часы температура понизится до +7…+9°, ночью столбики термометров опустятся до +2°.
К концу следующей недели похолодает +до 4…+6° градусов. До 19 октября прогнозируются кратковременные дожди. В конце недели осадки могут быть с вкраплениями мокрого снега, пояснил синоптик.
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что минувшая ночь в Москве стала самой теплой в текущем октябре.
Он добавил, что подобного рода всплески ночного тепла на «экваторе» осени крайне редки, и случаются в среднем 1 раз в 20 лет. Рекорд для ночи 15 октября принадлежит 1993 году, когда было +14,7°. Очень тепло было в 1955 году и 2020 годах (+10,4°).