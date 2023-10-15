Музейный город ВДНХ рассказал об открытых к посещению на его территории выставках

Музейный город ВДНХ продемонстрировал выставки, которые москвичи и гости столицы смогут посетить в ближайшее время. Об этом стало известно в воскресенье, 15 октября.

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Так посетители главной выставки страны смогут больше узнать об истории отечественной авиации и космонавтики, а также подробно рассмотреть исторические модели автомобилей, первый полученный в СССР «Оскар» и антикварные книги.

В центре «Космонавтика и авиация» посетители увидят базовый блок и модули орбитального комплекса «Мир». Музейный комплекс «Буран», в свою очередь, познакомит гостей с космическим кораблем «Буран БТС-001», а Музей гаража особого назначения ФСО России продемонстрирует подлинный экземпляр отечественного авто Aurus Senat Limousine.

В музее славянской письменности «Слово» посетителям выпадет возможность созерцать визуализацию первой русской типографии первопечатника Ивана Федорова. Музей кино, в свой черед, продемонстрирует первый «Оскар», полученный Советским Союзом.

Более того, 4 ноября на ВДНХ откроется Международная выставка-форум «Россия», рассказали на официальном сайте мэра Москвы.