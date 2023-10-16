Новостройку терракотового цвета возведут по реновации на Мясниковской улице

В районе Богородское возведут индивидуально спроектированное жилое здание в рамках программы реновации. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Новостройка расположится по адресу улица 1-а Мясниковская, земельный участок 16а недалеко от станции метро «Преображенская площадь». Снаружи здание облицуют фиброцементными панелями и установят на них декоративные корзины для кондиционеров.

— Фасады оформят в теплой гамме, с использованием нескольких оттенков, за счет чего здание приобретет объем и фактурность. Кроме того, дополнительную динамику придадут заглубленные на разные отметки объемы в уровне первых пяти этажей. Общая площадь жилого комплекса составит около 8500 квадратных метров, — цитирует Сергея Кузнецова официальный сайт мэра Москвы.

В новом жилом здании будет 84 квартиры с готовой отделкой, полностью соответствующей стандартам программы реновации.